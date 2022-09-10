Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я рекомендую избавиться от настроений, что россияне просто бегут из Харьковской области. Вчера я видел населенные пункты неподалеку от Чугуева. От них ничего не осталось. Их просто сравняли с землей. Это очень трудно передать словами. Поэтому говорить, что россияне бегут не нужно. За каждый населенный пункт Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои", – рассказал Семенуха.

Заместитель председателя Харьковской ОВА отметил важность соблюдения информационной тишины.

"Еще хочу отметить важность информационной тишины. Это очень большая цена. Цена жизней наших воинов. К примеру, были случаи, когда российские самолеты летели на населенные пункты и не знали, что там уже наши войска. Наши военные тогда сбили два российских Су- 25. Понимаете, что информационная тишина только помогает нашим воинам. Поэтому не спешите разглашать информацию. Имейте терпение и ждите официальной информации от Генштаба", - добавил он.

8 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов Харьковской области .

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