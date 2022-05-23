ВСУ выбили россиян из села Тошковка в Луганской области, - Гайдай
Вооруженные силы Украины выбили российских военных из села Тошковка Северодонецкого района Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
"В Тошковке ВСУ россиян выбили и закрепили свои позиции", - сказал он.
Глава ОВА заявил, что российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины или захватить Северодонецк.
"У нас российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)", – сообщил Гайдай.
Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек, всего около 12 тысяч.
По его словам, эвакуация из области очень усложнена и опасна.
"Сейчас я, наверное, уже буду говорить не просто "выезжайте", "эвакуируйтесь", а сейчас я буду говорить "находитесь в укрытиях", потому что такая плотность обстрелов не позволит спокойно собрать людей и потом за ними заехать", - сказал Гайдай.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.81
Покупка 33.81Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.3Продажа 37.58
- Актуальное
- Важное