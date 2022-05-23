ВСУ выбили россиян из села Тошковка в Луганской области, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

"В Тошковке ВСУ россиян выбили и закрепили свои позиции", - сказал он.

Глава ОВА заявил, что российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины или захватить Северодонецк.

"У нас российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)", – сообщил Гайдай.

Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек, всего около 12 тысяч.

По его словам, эвакуация из области очень усложнена и опасна.

"Сейчас я, наверное, уже буду говорить не просто "выезжайте", "эвакуируйтесь", а сейчас я буду говорить "находитесь в укрытиях", потому что такая плотность обстрелов не позволит спокойно собрать людей и потом за ними заехать", - сказал Гайдай.