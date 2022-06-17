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ВСУ выбили оккупантов из Дмитровки на Харьковщине, - сводка Генштаба

17 июня, 2022 пятница
20:30
война с Россией

На Харьковском направлении оккупанты пытаются помешать выходу украинских подразделений к государственной границе Украины и заходу в тыл российской группировке войск, действующей на Славянском направлении

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 17 июня.

В Харьковской области украинские военные вынудили захватчиков уйти из населенного пункта Дмитровка Изюмского района.

В районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру.

На Слобожанском направлении оккупанты дистанционно минировали местность и проводили воздушную разведку с беспилотника.

В районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы по выявлению слабых мест в украинской обороне. ВСУ обнаружили вражеских диверсантов и нанесли им урон, заставив отступить.

Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем, однако украинские военные нанесли им потери и заставили отойти.

На Славянском направлении россияне сосредоточились на продолжении наступления в направлении Славянска, бои продолжаются. Вблизи Краснополья они пытались вести разведку боем, однако отступили, потерпев неудачу.

Районы населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Великая Камышеваха оккупанты систематически обстреливали из артиллерии.

На Лиманском направлении враг не вел активных действий, однако обстреливал украинские позиции из артиллерии.

На Северодонецком направлении россияне продолжили бить из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также нанесли авиаудары по украинским позициям вблизи Сиротина и Боровского. За установление полного контроля над Северодонецком идут бои.

В районах Сиротина и Метелкина ВСУ успешно отразили вражеский штурм: захватчики с потерями отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное враг обстрелял гражданскую инфраструктуру.

Вблизи Горского украинские военные выборочным огнем пресекли вражескую попытку разведки боем. Кроме того, оккупанты снова безуспешно штурмовали украинские позиции в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но отступили, понеся потери.

Недалеко от Ныркова после перегруппировки захватчики при поддержке артиллерии пытались провести штурм, но отошли с потерями.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных действий не вели. В районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское обстреляли гражданскую инфраструктуру и нанесли авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

На Южнобужском направлении противник проводил воздушную разведку из беспилотника для уточнения расположения украинских войск и корректировки артиллерии.

Для сдерживания украинских военных оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополиное, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

На Северском направлении вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру. Кроме того, по двум населенным пунктам Сумщины вражеская авиация нанесла авиаудары.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Идет боевая подготовка белорусских инженерных подразделений вооруженных сил.

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