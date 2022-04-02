ВСУ впервые сбили российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с ПТРК "Корсар"
В Харьковской области украинские десантники сбили с ПТРК "Корсар" российские вертолеты Ми-8, что стало первым случаем уничтожения воздушной цели с помощью ПТРК
Об этом заявили в командовании ДШУ ВСУ .
Военные 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 1 апреля уничтожили транспортно-боевые вертолеты Ми-8 оккупантов. После попадания ракеты неуправляемый российский вертолет столкнулся с еще одним вертолетом кафиров, который летел позади.
"Вертолеты были уничтожены на Харьковщине расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это по сути первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!" - отметили в Десантно-штурмовых войсках.
Военные также обнародовали видео, на котором российские вертолеты пылают после падения.
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