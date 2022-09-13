Об этом пишет СтратКом ВСУ.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.

Ранее фотографии неизвестного сбитого беспилотника опубликовал в твиттере украинский офицер. На фотографиях на обломках БПЛА можно заметить кириллические надписи "М214 Герань-2".

Анализ внешнего вида уничтоженного беспилотного летательного аппарата позволяет утверждать, что был сбит иранский дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136, говорят военные.

Впервые дальнобойный дрон-камикадзе показал в конце 2021 года на военных учениях в Иране. Точных характеристик Shahed-136 нет, однако на Западе предполагается, что дальность их действия может достигать 2 тыс. км.

12 июля РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

3 августа в Институте войны предположили, что Иран мог отправить России партию беспилотников для полевых испытаний.

30 августа стало известно, что Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников.

9 сентября США ввели ряд санкций против Ирана за поставку дронов русской армии.