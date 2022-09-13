ВСУ впервые сбили иранский дальнобойный беспилотник
Вооруженные Силы Украины сбили иранский дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136 вблизи Купянска
Об этом пишет СтратКом ВСУ.
"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.
Ранее фотографии неизвестного сбитого беспилотника опубликовал в твиттере украинский офицер. На фотографиях на обломках БПЛА можно заметить кириллические надписи "М214 Герань-2".
Анализ внешнего вида уничтоженного беспилотного летательного аппарата позволяет утверждать, что был сбит иранский дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136, говорят военные.
Впервые дальнобойный дрон-камикадзе показал в конце 2021 года на военных учениях в Иране. Точных характеристик Shahed-136 нет, однако на Западе предполагается, что дальность их действия может достигать 2 тыс. км.
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