ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе, уничтожена пушка оккупантов

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, обнародовавший соответствующее видео в соцсетях.

Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное. Доник указал, что для работы на расстоянии более 15 км было решено использовать именно ударные дроны для сохранения жизни гражданских и военных.

“Была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. Расчеты других скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу”, – написал волонтер.