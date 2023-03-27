Об этом и не только мировые СМИ писали 27 марта:

The New York Times:

Журналисты The New York Times написали о встрече Владимира Зеленского и главы ядерного контроля ООН Рафаэля Гросси, который провел в понедельник переговоры с президентом Украины перед визитом на этой неделе на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить безопасность на объекте, который более года удерживают российские войска.

Переговоры проходили в Запорожье, расположенном примерно в 35 милях к северо-востоку от ядерного объекта. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил в Twitter, что они с господином Зеленским имели "богатый обмен мнениями" по защите станции и ее работников. Он добавил, что агентство будет продолжать поддерживать ядерные объекты Украины.

Кроме этого американские журналисты размышляли над тем, чем является восстановление гигантского самолета "Мрия": украинской стойкостью или глупостью? Украина, имея гораздо более насущные потребности, планирует восстановить колоссальный грузовой самолет "Мрия", символ гордости, который был уничтожен в прошлом году в битве за аэродром.

Часть за частью рабочие сейчас разбирают обломки самого тяжелого самолета, который когда-либо летал, и планируют восстановить новый из спасенных частей. Поскольку война продолжается, огромная работа по восстановлению Украины, где сотни тысяч домов, больниц, школ и мостов взорваны, все еще кажется далекой перспективой. По сравнению с этими сложными вызовами, работа над самолетом вряд ли является главным приоритетом с гуманитарной точки зрения. Но, по словам руководителей владеющей самолетом авиастроительной компании "Антонов", это частично является источником вдохновения.

Они говорят, что если что-то такое гигантское и сложное, как этот самолет, можно отреставрировать, то и остальную страну можно восстановить.

Также в The New York Time написали о заявлении Путина, который говорит, что может разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии до лета. По мнению аналитиков, это утверждение, скорее всего, было бесполезной угрозой, но оно подчеркнуло решимость Кремля использовать свой огромный ядерный арсенал, чтобы оказывать давление на Запад, чтобы тот отступил.

Западные официальные лица осудили замечания Путина как безответственные, хотя они заявили, что не видят никаких признаков того, что Россия вносит изменения в то, как она разворачивает ядерное оружие.

Politico:

В Politico написали о российских хакерах, атаковавших сайт Национальной ассамблеи Франции . Сайт Национальной ассамблеи Франции был взломан в понедельник в результате кибератаки, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры. Прокремлевская группировка стоит за рядом распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) в последние месяцы, в том числе на польские аэропорты и веб-сайты электронного правительства после того, как Варшава доставила Украине танки Leopard, а также против целей в Дании, Чехии и Литве.

Представители Национальной ассамблеи сообщили, что пока не могут подтвердить, что кибератака была осуществлена российскими хакерами, но работают над "идентификацией".

Также в Politico написали о том, что в Эстонии разгорается дипломатическое столкновение России с Европой. Взаимная высылка дипломатов подвергает сомнению ценность дипломатических связей европейских стран с Кремлем. Журналисты пишут, что линия фронта в теневой разведывательной войне между Европой и Россией сейчас проходит по сонной улице Пикк в средневековом центре столицы Эстонии Таллинна. За зеркальными окнами тихого российского посольства по номеру 19 куча недавно освобожденных столов — в том числе стол самого посла — является свидетельством недавней жесткой позиции Эстонии.

Эстония заявляет о враждебных разведывательных операциях и кампаниях влияния российских агентов, разгоревшихся после полномасштабного вторжения России в Украину.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что Запад предостерегает Путина от "опасной" ядерной риторики. Соединенные Штаты и их европейские союзники предостерегли президента России Владимира Путина в воскресенье от, как они назвали, "опасной" ядерной риторики после того, как он объявил о планах хранить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси, близком союзнике Москвы, имеющем общую границу с северной Украиной.

В то же время, западные государства заявили, что не видят непосредственной опасности или причин изменять свои собственные стратегические ядерные позиции.

The Guardian:

Британские журналисты написали о том, что украинские войска возвращаются домой после танковых учений Challenger 2 в Великобритании. Экипажи несколько недель учились управлять танками, которые планируется использовать в украинском контрнаступлении.

Учеба была завершена после того, как военные чиновники Великобритании в течение нескольких недель обучали украинский персонал управлять танками Challenger, сообщило Министерство обороны (МО) в понедельник.

Войска прибыли в Британию вскоре после того, как в январе Риши Сунак объявил, что Великобритания направит Украине 14 танков Challenger 2. В Минобороны не смогли подтвердить точное местоположение танков.

Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позиции вовремя для весеннего контрнаступления, которое, как считают, уже готовится.

Также в The Guardian написали о заявлении эксперта ООН, консультирующего Международный олимпийский комитет. Он вызвал возмущение, заявив, что российским солдатам, воевавшим в Украине, следует разрешить участвовать в соревнованиях на Играх в Париже в 2024 году, если они не совершили военных преступлений.

Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН по культурным правам, разозлила украинских спортсменов во время звонка, который проводил МОК, заявив, что только россиянам, непосредственно причастным к преступлениям против человечества или пропаганде войны, следует запретить участие в международном спорте.

Кроме этого, в The Guardian опубликовали видео, где российские военные утверждают, что их угрожали убить в случае отступления. Александр Горин, российский военный, в обращении к президенту России Владимиру Путину описывает условия деятельности группы "Шторм", которая изначально имела 161 член: "Мы понесли большие потери. Тридцать четыре человека получили ранения, 22 погибли, в том числе наш командир".

CNN:

В CNN написали, что Украина не забыла об аннексированном Крыме. В то время как ярость конфликта эхом разносится по восточному Донбассу, в Крыму ведется совсем другая война: ночные взрывы, диверсии и дезинформация.

"Возвращение Крыма может показаться маловероятным заданием для Украины, но она прилагает значительные усилия, чтобы сделать российскую оккупацию как можно более неудобной. Россияне прилагают немало усилий, чтобы укрепить полуостров, который они незаконно аннексировали в 2014 году. Это включает в себя наем легионов рабочих для строительства укреплений и окопов", - пишут журналисты.

Украинские военные совершают нападения на Крым с двумя целями: беспокоить российский Черноморский флот и прерывать жизненно важные линии поставок России.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали о том, что их водители до сих пор финансируют Путина . Эмбарго ЕС сократило импорт российского топлива в Польшу. Однако поставки из России сжиженного газа, используемого в Польше в основном в качестве автогаза, альтернативного бензину топлива, сократились лишь незначительно. Менее года назад Сенат предложил в рамках санкций против России за нападение на Украину запретить импорт сжиженного газа (пропан-бутана) из страны, которой руководит Путин.

Также в Gazeta Wyborcza написали о жалобах местных аграриев, что они несут убытки из-за большого количества зерна из Украины . Брюссель согласился оказать им поддержку. Еврокомиссия утвердила программу поддержки аграриев, пострадавших от рынка зерновых в связи с российской агрессией в Украине.

В феврале вице-премьер, министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Генрик Ковальчик заявил о планах поддержки аграриев в связи со сложной ситуацией на рынке зерна, вызванной войной в Украине. Однако для этого требовалось согласие Еврокомиссии.