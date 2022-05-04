ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины
Вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов
Оперативную информацию сообщило официальное Facebook оперативное командование "Юг".
"Между тем действиями наших мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины", - рассказали в ОК "Юг".
Общие вражеские потери на Юге за сутки составили 47 человек и 15 единиц техники. Россияне потеряли 2 беспилотника-разведчика, радиолокационную станцию и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплекса и 8 единиц автомобильной техники.
Также уничтожены 7 составов и колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
- 4 мая стало известно, что в Запорожье российские оккупанты начали массовой пошив и переодевание в форму украинцев, в ВСУ отметили, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных.
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