ВСУ возобновили контроль над селом Макеевка на Луганщине
В воскресенье, 13 ноября, украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом Макеевка на Луганщине
Об этом сообщает Луганская ОВА .
Сообщается, что село Макеевка, расположенное в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону".
Также ОВА опубликовала видео, на котором видны масштабы разрушений населенного пункта.
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