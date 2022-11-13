Об этом сообщает Луганская ОВА .

Сообщается, что село Макеевка, расположенное в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону".

Также ОВА опубликовала видео, на котором видны масштабы разрушений населенного пункта.

Ранее стало известно, что в Луганской области 10 российских захватчиков изнасиловали 12-летнюю девочку.

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