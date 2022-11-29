ВСУ, возможно, возьмут Крым в оперативное окружение еще в этом году, - военный аналитик Гетьман

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас аналитики ISW прогнозируют, что когда замерзнет почва, наступление ВСУ продолжится не только на восточном направлении, не только на правом берегу реки Днепр, а, скорее всего, и на левом берегу. Скорее всего, ВСУ в состоянии дойти не только до Мелитополя, но и до Мариуполя", - заметил Гетьман.

Военный аналитик добавил, что также идет много разговоров вокруг Крыма.

"Возможно, еще в этом году ВСУ возьмут территорию Крыма в оперативное окружение. То есть мы перекроем пути поставки оружия, горюче-смазочных материалов, и тогда Крым будет проще освобождать. Будем надеяться, что прогнозы ISW осуществятся", - подчеркнул Гетьман.

Напомним, 27 ноября Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые мощные атаки по Украине.

Украину ждет "ужасная зима", поэтому НАТО будет призывать союзников усиливать поддержку Киева. Министры иностранных дел стран Альянса обсудят увеличение военной помощи Украине во время встречи в Румынии.

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