ВСУ, возможно, возьмут Крым в оперативное окружение еще в этом году, - военный аналитик Гетьман
Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что эксперты американского Института исследования войны ISW еще ни разу не ошиблись в своих прогнозах по войне в Украине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас аналитики ISW прогнозируют, что когда замерзнет почва, наступление ВСУ продолжится не только на восточном направлении, не только на правом берегу реки Днепр, а, скорее всего, и на левом берегу. Скорее всего, ВСУ в состоянии дойти не только до Мелитополя, но и до Мариуполя", - заметил Гетьман.
Военный аналитик добавил, что также идет много разговоров вокруг Крыма.
"Возможно, еще в этом году ВСУ возьмут территорию Крыма в оперативное окружение. То есть мы перекроем пути поставки оружия, горюче-смазочных материалов, и тогда Крым будет проще освобождать. Будем надеяться, что прогнозы ISW осуществятся", - подчеркнул Гетьман.
- Напомним, 27 ноября Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые мощные атаки по Украине.
- Украину ждет "ужасная зима", поэтому НАТО будет призывать союзников усиливать поддержку Киева. Министры иностранных дел стран Альянса обсудят увеличение военной помощи Украине во время встречи в Румынии.
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