Как сообщили в Страткоме ВСУ, сегодня, 11 октября, украинские защитники уничтожили 6 российских зенитных установок возле Токмака в Запорожье.

"Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, это произошло во время перезарядки", - сообщают в СтратКоме.