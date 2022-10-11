ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их оружие
Как сообщили в Страткоме ВСУ, сегодня, 11 октября, украинские защитники уничтожили 6 российских зенитных установок возле Токмака в Запорожье.
"Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, это произошло во время перезарядки", - сообщают в СтратКоме.
- Напомним, около часу ночи 10 октября кафиры обстреляли Николаев десятью ракетами С-300, предварительно обошлось без жертв
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