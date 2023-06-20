ВСУ воюют уже с третьим контингентом российской армии с начала полномасштабной войны, - военный эксперт Черник
Сейчас российская армия пополняется на 20-22 тысячи военных ежемесячно – россияне очень плохо мотивированы и не хотят воевать, но все же умирают
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.
"По моему мнению, мы имеем дело уже с третьим контингентом россиян. Первый был качественный и подготовленный - в пределах 200 тыс. человек. Второй был применен в течение прошлого года. Сейчас, по принципу замещения - 20-22 тыс. чмобиков ежемесячно ставят в строй. Обувают, дают какое-то элементарное оружие и бросают в бой.У них уже нет качественного оружия. Максимум, что они могут производить по танкам, - до 20 машин Т-90М в месяц. Вместе с тем, автоматов Калашникова, ружей Мосина - сотни тысяч. Надо будет - достанут оружие Второй мировой войны. В психологическом смысле они очень плохо мотивированы и не хотят воевать, но все же умирают", - считает он.
- По данным Института изучения войны, в России продолжаются усилия по пополнению рядов военных без объявления мобилизации: ЧВК Вагнера набирает геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов
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