ВСУ вошли в Тростянец на Сумщине

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.



В посте опубликовано фото с дорожным знаком "Тростянец".



"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", - говорится в сообщении.

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