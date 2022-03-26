ВСУ вошли в Тростянец на Сумщине
Украинские войска вошли в город Тростянец Сумской области
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
В посте опубликовано фото с дорожным знаком "Тростянец".
"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", - говорится в сообщении.
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