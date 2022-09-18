ВСУ во время контрнаступления взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

Об этом в интервью международному информагентству Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас у россиян больше украинских пленных, чем у украинской стороны, поэтому возникает задача пополнять обменный фонд.

"И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда. Скажу вам прямо, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить", – сказал Зеленский.

Президент обяснил, что речь идет о сотнях человек.