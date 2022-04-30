ВСУ вместе с нацгвардейцами уничтожили более 30 единиц российской техники в одном из Изюмских направлений

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.



По данным ведомства, группа бойцов специального назначения Нацгвардии проводили разведку на одном из Изюмских направлений. В ходе этого она обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава русских войск.

Напомним, эксзамначальника генштаба ВСУ сообщил, что, из-за недостатка, кафиры начали использовать устаревшую технику и низкопрофессиональные человеческие кадры. Китай отказался предоставить Россию новую технику, однако Северная Корея пытается передавать ракеты, которые совместимы с ракетными комплексами, которые есть в РФ.

"Разведанные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг "поджарился" еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем", - говорится в сообщении.