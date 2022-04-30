ВСУ вместе с нацгвардейцами уничтожили более 30 единиц российской техники в одном из Изюмских направлений
Более 30 единиц вражеской техники, из которых половина были танками, БТР, БМД и МТЛБ, были уничтожены благодаря совместной работе нацгвардейцев и военных Вооруженных сил Украины
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, группа бойцов специального назначения Нацгвардии проводили разведку на одном из Изюмских направлений. В ходе этого она обнаружила многие единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава русских войск.
"Разведанные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг "поджарился" еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем", - говорится в сообщении.
- Напомним, эксзамначальника генштаба ВСУ сообщил, что, из-за недостатка, кафиры начали использовать устаревшую технику и низкопрофессиональные человеческие кадры. Китай отказался предоставить Россию новую технику, однако Северная Корея пытается передавать ракеты, которые совместимы с ракетными комплексами, которые есть в РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное