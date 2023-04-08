Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина как можно скорее должна вступить в НАТО. Швеция и Финляндия показали, что не нужно ПДЧ, чтобы стать членом НАТО. Украинская армия хорошо подготовлена, чтобы уже стать членом НАТО. ВСУ сейчас перевооружаются безумными темпами на натовские стандарты. Оружие натовского типа уже есть, а в следующем году будет еще больше натовского вооружения. Украине нужны гарантии безопасности. А гарантии безопасности означают ядерное оружие. Еще в 2009 году на российско-белорусских учениях Путин пугал Польшу ядерным оружием. , – заметил Чех.

Мирослав Чех также добавил, что ВСУ вместе с другими армиями ЕС обладают боевым потенциалом.

"Когда мы учитываем большую геополитику, важность Восточного фланга НАТО, вопросы Украины, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины. А что дает Украина Восточному флангу НАТО и Восточному флангу ЕС? Это важный компонент. Вместе украинская, румынская, турецкая, польская, финская, шведская армии имеют свой боевой потенциал, не учитываем ядерный, но начиная от авиации и завершая силами специальных операций, эти армии спокойно снижают до минимума потребность присутствия американских вооруженных сил в Европе. через 10-15 лет, это будет соизмеримо", - подчеркнул Чех.