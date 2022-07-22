ВСУ владеют неоценимой информацией для производителей оружия, – Данилов
Украина, к сожалению, стала полигоном по испытанию новейших видов вооружения и военной техники. Поэтому информация, которой владеют украинские военные, неоценима для всех производителей оружия
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
"Такого полигона, который на сегодня есть, к сожалению, на территории нашей страны, нигде в мире не существует. И на сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть..., мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не "приближенных к боевым", мы используем это, скажем так, непосредственно на войне, поэтому знания и информация, которая у нас есть, неоценима для всех производителей оружия. Еще раз подчеркну, что это, к большому сожалению, есть полигон на нашей территории", — заявил Данилов.
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