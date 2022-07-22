Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе презентации нового модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

"Такого полигона, который на сегодня есть, к сожалению, на территории нашей страны, нигде в мире не существует. И на сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть..., мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не "приближенных к боевым", мы используем это, скажем так, непосредственно на войне, поэтому знания и информация, которая у нас есть, неоценима для всех производителей оружия. Еще раз подчеркну, что это, к большому сожалению, есть полигон на нашей территории", — заявил Данилов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как будут контролировать предоставленное Украине оружие.

21 июля в МИД Украины рассказали, зачем России фейки о хищении западного оружия в Украине.

Ранее Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте Украиной западной техники. Также с этой целью возможны провокации на территории Европы с использованием оружия, переданного Украине.