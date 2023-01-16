Об этом в утренней сводке 16 января передает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка в Донецкой области.

Украинские воины поразили 15 районов скопления россиян и техники

Украинская авиация за прошедшие сутки, 15 января, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

Россия нанесла 2 ракетных удара и осуществила более 55 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается.

Вражеские войска ведут наступление по двум направлениям

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелка, Красное Первое, Огирцево, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавное, области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львове, Садовое и Херсон.

В ночь на 16 января российская армия обстреляла Запорожье и пригород: есть несколько раненых, а также разрушение объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

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