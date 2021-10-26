ВСУ вернули под контроль Украины село Старомарьевка в "серой зоне" на Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в "серой зоне" Донецкой области
Об этом пишет Бабель .
Согласно сообщению, информацию о возвращении под контроль Украины села Старомарьевка в Донецкой области сначала распространяли так называемые "военные корреспонденты" оккупантов и сепаратистские СМИ. Эту информацию подтвердили источники Бабеля в Министерстве обороны Украины.
Так, по информации издания, украинские военные вошли в деревню вечером 25 октября и закрепились там.
Отмечается, что село Старомарьевка расположено около села Гранитное, их разделяет река Кальмиус. До войны между деревнями был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году. Сейчас оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, а дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. По информации Бабеля, само село преимущественно украиноязычное.
В 2020 году в селе проживали 150 человек, из них – семеро детей. В Старомарьевке восемь лет не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки и больницы. Село находилось в "серой зоне".
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