ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 сентября.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.

Также, украинским ПВО было уничтожено 12 вражеских "шахедов".

Россияне за день нанесли 10 ракетных и 46 авиаударов

А также произвели 37 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Стариково, Садки Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бударки Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Стариково, Садки Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают противника в Новоселовском районе Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

наши защитники успешно сдерживают противника в Новоселовском районе Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Ковалевка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестово Донецкой области.

авиационным ударам подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населённых пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населённых пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.

в течение суток наши воины отразили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

враг нанес авиационные удары неподалеку от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Авиационные удары противника получили Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

наши защитники отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Авиационные удары противника получили Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.

У берегов временно оккупированного Крыма в Черном море украинские защитники взяли под контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "вышки Бойко", захваченные с 2015 года.