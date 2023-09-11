ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, — Генштаб
ВСУ ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении и продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 11 сентября.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага
В свою очередь подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника.
Также, украинским ПВО было уничтожено 12 вражеских "шахедов".
Россияне за день нанесли 10 ракетных и 46 авиаударов
А также произвели 37 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
За сутки произошло более 20 боевых столкновений.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Стариково, Садки Сумской области и Гатище, Вовчанск, Бударки Харьковской области.
- На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают противника в Новоселовском районе Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворична, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спорное, Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населённых пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.
- На Запорожском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Авиационные удары противника получили Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.
- На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.
У берегов временно оккупированного Крыма в Черном море украинские защитники взяли под контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы "вышки Бойко", захваченные с 2015 года.
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