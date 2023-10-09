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ВСУ ведут оборону из руин домов: лейтенант об активизации врага на Марьинском направлении

9 октября, 2023 понедельник
15:31
Война с Россией

Лейтенант ВСУ, боец "Легиона Свободы" Игорь Скляр отметил, что противник активизировался на Марьинском направлении, ВСУ сдерживают вражеские штурмы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Марьинка – это город, который уже почти 10 лет сдерживает российское нашествие. Сейчас враг достаточно сильно активизировался на этом направлении, постоянно проводя штурмы позиций Сил обороны. Украинские бойцы героически сдерживают штурмы, безупречно выполняя задачи", – подчеркнул Скляр.

По словам бойца, Марьинка фактически разрушена, ВСУ ведут оборону из руин домов.

"Позициями ВСУ являются горы строительного мусора, которые остались от когда-то красивого города Марьинка. Увеличилось количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе со стороны врага. Но держим оборону и все рубежи", - подчеркнул Скляр.

  • В течение суток, 8 октября, Силы обороны отразили ряд российских атак на Харьковщине, Луганщине, а также на Марьинском и Бахмутском направлениях.
  • В понедельник, 9 октября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали прибытие около 5 тысяч российских резервистов с двумя пушками на шевронах

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