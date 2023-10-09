ВСУ ведут оборону из руин домов: лейтенант об активизации врага на Марьинском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Марьинка – это город, который уже почти 10 лет сдерживает российское нашествие. Сейчас враг достаточно сильно активизировался на этом направлении, постоянно проводя штурмы позиций Сил обороны. Украинские бойцы героически сдерживают штурмы, безупречно выполняя задачи", – подчеркнул Скляр.

По словам бойца, Марьинка фактически разрушена, ВСУ ведут оборону из руин домов.

"Позициями ВСУ являются горы строительного мусора, которые остались от когда-то красивого города Марьинка. Увеличилось количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе со стороны врага. Но держим оборону и все рубежи", - подчеркнул Скляр.