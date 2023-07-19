Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские военные продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Большая Новоселка-Старомайорское и Новоселка-Старомайорское имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне оказывают мощное сопротивление, активно применяют резервы. Однако, терпят огромные потери

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки", - отметили в Генштабе.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.