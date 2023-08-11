Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут

ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут

11 августа, 2023 пятница
10:18
Война с Россией

Украинские Силы обороны наступают на три направления, отбивают атаки оккупантов и наносят им большие потери

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия к югу от города Бахмут", - отчитывается военный.

Сообщается, что российская армия безрезультатно наступала в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты пытались восстановить и утраченное положение западнее Старомайорского и Работиного, успеха не имели.

Кроме того, рашисты проводят насильственную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий в свои войска.

"В Миловом в Луганской области российские захватчики проводят военный учет граждан, в частности оккупанты заставляют руководителей различных предприятий до 18 августа предоставлять им списки мужчин 1996-2005 годов рождения", - говорит Ковалев.

Также в Лазурном на временно оккупированной территории Херсонской области российские подразделения оцепили центральную часть поселка и проводят жесткие фильтрационные мероприятия.

"Въезд и выезд осуществляется только по пропускам, которые выдают сами же оккупанты", - добавил спикер.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

Донецк
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Дмитро Кулеба
10 августа, 2023 четверг
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
Ердоган і Путін
10 августа, 2023 четверг
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
На фото: затримання
10 августа, 2023 четверг
Правоохранители предотвратили заказное убийство местного депутата Винницкой области. Сын экс-регионала получил подозрение
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.95
    Покупка 36.95
    Продажа 37.69
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
11:50
В Украине из-за обстрелов обесточено 355 населенных пунктов, еще 127 – из-за непогоды
11:45
Обновлено
РФ нанесла ракетный удар по Украине: в Киеве обломки упали на территорию детской больницы, в Хмельницкой области работала ПВО
11:42
В Киевзеленстрое правоохранители проводят обыски
11:29
На Netflix состоялась украинская премьера мини-сериала "Таблетки от боли"
11:13
Google
Google массово блокирует сервисы для компаний из РФ, находящихся под санкциями
11:08
Обновлено
Россияне с утра обстреляли Херсон и Берислав: есть погибший и раненые
10:59
ЗАЭС
Энергоатом: На четвертом блоке ЗАЭС из-за действий РФ произошла утечка воды из первого контура реактора во второй
10:58
Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета, - WP
10:48
Эксклюзив
Згурец рассказал, какую дальность будут иметь Taurus, предоставленные Украине
10:40
Обзор
Учения пилотов на F-16 затягиваются, Россия копирует иранские дроны, Купянск стал эпицентром боевых действий. Акценты мировых СМИ 11 августа
10:32
Экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение в публичных призывах к оккупации Украины
10:31
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 3 погибших, 47 раненых. Ситуация в регионах
10:20
Обновлено
Удар "искандером" по Запорожью 10 августа: количество раненых выросло до 19
10:13
SpaceX Falcon
Компания SpaceX вывела в космос третью партию спутников Starlink за неделю
10:02
OPINION
Юрий Бутусов
На место Резникова придет человек Ермака?
10:02
Партнерский материал
Новый Орлеан и ураган "Катрина": как восстанавливали после разрушительной стихии родину джаза
09:44
Укрпочта
Можно печатать дома: Рада освободила электронные марки от НДС
09:20
Британская разведка назвала цель военных учений Беларуси на границе с Литвой и Польшей
08:45
В Турции произошло землетрясение: по меньшей мере 23 пострадавших
08:42
Инфографика
Курс валют на 11 августа: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
08:24
В США застрелили мужчину, который угрожал убить президента Байдена
08:21
Обновлено
Силы обороны сдерживают наступление РФ на Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ
08:07
OPINION
Уже не Кремль ведет войну, а война ведет Кремлем
07:54
Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ
07:42
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил хунту в Нигере об ответственности за безопасность свергнутого президента
06:58
Джо Байден
Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"
06:25
Луческу раскритиковал Ярмоленко после поражения "Динамо" от "Ариса"
05:58
Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на окраине Урожайного, - ISW
05:30
Обновлено
На Гавайях бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 36 человек
01:43
"Арис" - "Динамо": фаны греческого клуба вывесили оскорбительный баннер против героев "Азова"
01:24
Пчеловод НАТО провел семинар по сбору меда в штаб-квартире Североатлантического союза
01:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
01:03
Правительство решило ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах
00:48
Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос
00:32
Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику 79 объектов Нижней Лавры
00:10
В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро
00:02
Эксклюзив
После атаки дронов РФ больше не контролирует Черное море, - Климкин
2023, четверг
10 августа
23:55
"Это совершенно недопустимо": в ООН отреагировали на ракетный удар россиян по гостинице в Запорожье
23:52
Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда
23:35
Байден просит Конгресс выделить дополнительно более $13 млрд в помощь Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV