ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия к югу от города Бахмут", - отчитывается военный.

Сообщается, что российская армия безрезультатно наступала в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты пытались восстановить и утраченное положение западнее Старомайорского и Работиного, успеха не имели.

Кроме того, рашисты проводят насильственную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий в свои войска.

"В Миловом в Луганской области российские захватчики проводят военный учет граждан, в частности оккупанты заставляют руководителей различных предприятий до 18 августа предоставлять им списки мужчин 1996-2005 годов рождения", - говорит Ковалев.

Также в Лазурном на временно оккупированной территории Херсонской области российские подразделения оцепили центральную часть поселка и проводят жесткие фильтрационные мероприятия.

"Въезд и выезд осуществляется только по пропускам, которые выдают сами же оккупанты", - добавил спикер.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.