Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 16 июля.

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага

Один из ударов пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 вражеских средства противовоздушной обороны.

Россияне за день нанесли 6 ракетных и 38 авиационных ударов по территории Украины

Противник также произвел около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и по населенным пунктам. В результате российских атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Степное, Поповка, Казачье Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Степное, Поповка, Казачье Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области.

наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского Донецкой области. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Северного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Дружба Донецкой области.

наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского Донецкой области. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Северного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении , в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное.

, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Волшебное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.