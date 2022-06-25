ВСУ ведут контрнаступление на Херсонщине, в область прибыл руководитель Росгвардии Золотов – ISW

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Российские войска 24 июня не проводили наступательных действий в Херсонской области, украинцы продолжают контрнаступление. Так часть российских войск покинула подготовленные оборонительные позиции на границе с Днепропетровщиной и скрылась в районе Ольгиного. Российские войска наносили авиаудары и производили артиллерийские обстрелы, пытаясь подавить контрнаступление ВСУ в направлении Херсона.

Российские медиа сообщали, что 24 июня в Херсонскую область прибыл председатель Росгвардии Виктор Золотов – якобы для вручения наград российским военнослужащим. Однако ISW отмечает, что подлинные намерения его визита остаются неизвестными.

Напомним, россияне усиливают фильтрационные меры из-за активного партизанского движения на оккупированных территориях.

Серьезно усложняют усилия России по созданию местных оккупационных администраций украинские партизаны. Они продолжали атаковать российских коллаборантов в Херсоне. Так, 24 июня украинские партизаны взорвали самодельное взрывное устройство, ликвидировав коллаборанта Дмитрия Савлученко. Также жители Херсонщины отказываются от сотрудничества с российскими оккупационными властями и тормозят подготовку к псевдореферендуму 11 сентября. Украинская партизанская деятельность, считают в Институте исследования войны, может отразить желание других российских коллаборантов принимать должности в местных оккупационных администрациях и еще больше усугубить дефицит российского оккупационного персонала.