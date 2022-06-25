ВСУ ведут контрнаступление на Херсонщине, в область прибыл руководитель Росгвардии Золотов – ISW
Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области, а украинские партизаны в области не дают спокойной жизни российским коллаборантам
Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).Российские войска 24 июня не проводили наступательных действий в Херсонской области, украинцы продолжают контрнаступление. Так часть российских войск покинула подготовленные оборонительные позиции на границе с Днепропетровщиной и скрылась в районе Ольгиного. Российские войска наносили авиаудары и производили артиллерийские обстрелы, пытаясь подавить контрнаступление ВСУ в направлении Херсона.
Российские медиа сообщали, что 24 июня в Херсонскую область прибыл председатель Росгвардии Виктор Золотов – якобы для вручения наград российским военнослужащим. Однако ISW отмечает, что подлинные намерения его визита остаются неизвестными.Серьезно усложняют усилия России по созданию местных оккупационных администраций украинские партизаны. Они продолжали атаковать российских коллаборантов в Херсоне. Так, 24 июня украинские партизаны взорвали самодельное взрывное устройство, ликвидировав коллаборанта Дмитрия Савлученко. Также жители Херсонщины отказываются от сотрудничества с российскими оккупационными властями и тормозят подготовку к псевдореферендуму 11 сентября. Украинская партизанская деятельность, считают в Институте исследования войны, может отразить желание других российских коллаборантов принимать должности в местных оккупационных администрациях и еще больше усугубить дефицит российского оккупационного персонала.
- Напомним, россияне усиливают фильтрационные меры из-за активного партизанского движения на оккупированных территориях.
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