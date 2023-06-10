ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях и достигают существенных успехов, - ISW
Украинские военные развивают контрнаступление на четырех основных направлениях, где достигают существенных успехов
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км во время наступательных операций под Бахмутом", - говорится в сообщении экспертов ISW.
Кроме того, 9 июня украинские войска продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области и добились тактических успехов в этом районе.
По мнению экспертов, украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились существенных успехов во время атак.
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