Об этом сообщили в официальном Telegram Воздушных Сил ВС Украины.

"9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

Тип вражеского вертолета устанавливается.

25 июня военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 также известный как "Аллигатор".

16 июня, в Донецкой области бойцы терробороны сбили вражеский вертолет Ми-35М.