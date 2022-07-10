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ВСУ вблизи Горловки сбили вертолет оккупантов

10 июля, 2022 воскресенье
12:48
Новости

В Донецкой области Воздушные Силы ВС Украины сбили российский вертолет

Об этом сообщили в официальном Telegram Воздушных Сил ВС Украины.

"9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

Тип вражеского вертолета устанавливается.

  • 25 июня военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 также известный как "Аллигатор".
  • 16 июня, в Донецкой области бойцы терробороны сбили вражеский вертолет Ми-35М.

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военные силы Украины
война с Россией
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