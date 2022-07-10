ВСУ вблизи Горловки сбили вертолет оккупантов
В Донецкой области Воздушные Силы ВС Украины сбили российский вертолет
Об этом сообщили в официальном Telegram Воздушных Сил ВС Украины.
"9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.
Тип вражеского вертолета устанавливается.
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