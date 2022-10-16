ВСУ в Запорожской области уничтожили вражеские склады, комплексы С-300 и 200 оккупантов
Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от российских оккупантов
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.
Только в последние дни:
Недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 кафиров.
В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих.
В Пологах – до 30 раненых оккупантов.
В Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника.
Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.
В районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 кафиров. Среди них более 25 только что мобилизованных.
В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 65 тысяч кафиров
- Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт
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