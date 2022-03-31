ВСУ в Запорожской области освободили от оккупантов пять населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Бойцы-десантники вместе с другими подразделениями сил обороны Запорожского края продвинулись и отбросили врага. Таким образом, удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Червоное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины это очень важно. Ведь главное качество каждого десантника - способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", – отмечают в сообщении.

30 марта подразделениями ВСУ был установлен контроль над населенными пунктами Кочубеевка, Орлово и Заградовка, Херсонской области. Рашисты же пытаются вести наступательные действия в направлении Александровки.