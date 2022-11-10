Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что под удары ВСУ попали семь районов сосредоточения российских оккупантов, боеприпасов и военной техники.

Также потерпела разрушение позиция средств противовоздушной обороны врага.

10 ноября украинские бойцы ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, два состава боеприпасов, пять средств ПВО и другие военные объекты рашистов.

1 ноября воины 15-й бригады артразведки уничтожили вражеский миномет, РСЗО, состав БК и РЭБ. А 2 ноября стало известно, что франковские тероборновцы и бойцы 44-й артбригады ВСУ уничтожили три вражеских расчета "Гиацинт-Б".

3 ноября пограничники с помощью дрона от черновицких волонтеров уничтожили наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области, а военные "егеря" сожгли российский БТР.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских захватчиков и деоккупировали один из временно занятых врагом населенных пунктов Харьковщины.