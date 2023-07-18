ВСУ в течение месяца более 20 раз обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым, - росСМИ
Населенные пункты, расположенные вдоль "наземного маршрута" из России в Крым в оккупированных частях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, были обстреляны не менее 22 раз за последние 30 дней
Об этом сообщает российское издание "Верстка".
Чаще всего, по данным издания, ВСУ наносили удары по объектам окупантов в Мелитополе (шесть раз), Бердянске (не менее семи раз), а также Мариуполе (трижды). Кроме того, отмечает "Верстка", обстрелы подвергались базам и объектам рашистов в Геническом, Рыковом, Новоалексеевке, Акимовке и Урзуфе.
После взрыва на Керченском мосту, который произошел 17 июля, дорога через эти населенные пункты в ближайшее время станет единственным автомобильным маршрутом, связывающим РФ и Крым.
Расстояние "по земле" между Ростовом-на-Дону, последним российским областным центром перед оккупированными территориями и курортом южного берега Крыма – Ялтой – составляет около 700 км.
Опасность попасть под обстрел – не единственная проблема для российских туристов. Россияне, проехавшие по этому маршруту, в телеграмм-чатах рассказывают, что сразу после КПП на границе Ростовской области и ОРДО полностью пропадает мобильный интернет. Российских туристов ждет проезд прямо через Мариуполь, в котором "разрушен каждый второй дом" и это "картинка не для детей", высокие цены на топливо, низкое качество дорог и блокпосты на них, а также большое количество российских военных с техникой.
Взрыв на Крымском мосту: что произошло?
Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о вроде бы двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.
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