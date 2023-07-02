Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Враг нанес по территории Украины 40 авиаударов и совершил 30 обстрелов из РСЗО

Также в течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА типа Shahed.

В результате обстрелов пострадало гражданское население и инфраструктура.

На четырех основных направлениях за сутки произошли 28 боестолкновений

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренки Сумской области и Козача Лопань и Вовчанск на Харьковщине.

противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренки Сумской области и Козача Лопань и Вовчанск на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловкаи Берестово Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловкаи Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Торское - Донецкой.

противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Торское - Донецкой. На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Часов Яр и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахова и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахова и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявления. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Богоявления. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Козацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В воскресенье, 2 июля, российские войска ударили по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела четверо жителей получили ранения.