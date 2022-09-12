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ВСУ в сутки вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов, - Генштаб

12 сентября, 2022 понедельник
07:23
война с Россией

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. Враг пытается восстановить утраченное положение

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечает Генштаб, враг продолжает огневое поражение украинских позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

"Россияне совершили очередной террористический акт - нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", - говорят украинские военные.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;

на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;

на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

на Авдеевском направлении обстрелов подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

В свою очередь Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.

Освобождение населенных пунктов от российских захватчиков продолжается в Харьковской и Донецкой областях.

"Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется", – пишет украинский Генштаб.

Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двуречная Харьковская область.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей.

За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Также уничтожен 1 беспилотник типа "Орлан-10", сбиты одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты врага в живой силе уточняются.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также поддержки контрнаступательных действий украинских войск.

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