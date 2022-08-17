ВСУ в районе Соледара подавили все попытки России улучшить тактическое положение
В Донецкой области, в районе Соледара, украинские защитники подавили все попытки оккупантов улучшить тактическое положение
Об этом сообщается в отчете Генштаба.
Славянское направление
Российские подразделения огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение ВСУ и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Довгенького.
Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не имел и отошел.
Краматорское направление
С целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.
Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.
Бахмутское направление
Зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара у Соледара.
"Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
- 17 августа стало известно, что на Сиверском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций.
- Российский агрессор имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки Запорожской области.
- В войне с Украиной российские оккупанты несут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членовредительсту из-за деморализации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное