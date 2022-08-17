Об этом сообщается в отчете Генштаба.

Славянское направление

Российские подразделения огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение ВСУ и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Довгенького.

Враг пытался продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, успеха не имел и отошел.

Краматорское направление

С целью вытеснения украинских подразделений с занятых рубежей, враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Николаевки, Краматорска, Верхнекаменского, Татьяновки, Серебрянки, Григоровки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

Бахмутское направление

Зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты задействовали авиацию для удара у Соледара.

"Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.