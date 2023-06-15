ВСУ в районе Кременной ликвидировали около 100 окупантов, - ISW
ВСУ в районе Кременной в Луганской области ударами HIMARS ликвидировали около 100 окупантов, еще столько же ранили
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.
Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.
Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.
Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что после этого Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.
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