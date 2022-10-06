Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября.

"С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил представитель Генштаба.

Также он добавил, что на херсонском направлении российские войска с использованием резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над утраченными территориями.

В оперативном командовании "Юг" заявляют, что оккупанты в Херсонской области испытывают перебои в поставке боеприпасов и имеют проблемы с логистикой из-за уничтожения Вооруженными силами Украины транспортных артерий и складов армии РФ.

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