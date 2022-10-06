ВСУ в октябре освободили на Херсонщине 29 населенных пунктов, - Генштаб
Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября.
"С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил представитель Генштаба.
Также он добавил, что на херсонском направлении российские войска с использованием резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над утраченными территориями.
- В оперативном командовании "Юг" заявляют, что оккупанты в Херсонской области испытывают перебои в поставке боеприпасов и имеют проблемы с логистикой из-за уничтожения Вооруженными силами Украины транспортных артерий и складов армии РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 39.08Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное