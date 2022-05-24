ВСУ в небе над Попасной ликвидировали российского летчика - генерала в отставке Канамата Боташева

Об этом говорится на сайте BBC.

В воскресенье 22 мая генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться.

На борту находился генерал-майор военно-воздушных сил России Канамат Боташев.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход – НАРы (неуправляемые авиационные ракеты, – ред.), второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… все", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К.Х.Б.

Справочно

Канамат Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда он был обвинен в падении истребителя Су-27 под Петрозаводском.

По данным Генштаба Украины, СУ-25 был сбит в районе города Попасная. Именно в этом районе сейчас идут самые ожесточенные бои.

Напомним, по состоянию на 24 мая российские оккупанты потеряли около 29,3 тыс. военных, 1302 танка и 205 самолетов.

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