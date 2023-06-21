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ВСУ в наступлении теряют меньше техники, чем враг в обороне, – полковник СБУ Костенко

21 июня, 2023 среда
21:26
Война с Россией

Народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что россияне намеренно завышают количество уничтоженной украинской техники

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Разведка Украины докладывает, что россияне намеренно завышают количество уничтоженной украинской техники. Но видим реальные цифры, что в наступлении мы теряем меньше техники, чем враг теряет в обороне. Мы должны понимать, что ни одно контрнаступление не может происходить без потерь. Конечно, командование должно делать все, чтобы эти потери были меньше. Главное, чтобы мы теряли меньше жизней наших людей, потому что люди являются самой высокой ценностью. Технику можно восстановить, а людей нет", - подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, оккупанты планировали захватить Киев за три дня, а теперь ушли в глухую оборону на Запорожском направлении.

"Даже когда враг уничтожил несколько танков и БМП, мы видели, что люди остались живы. Техника будет отремонтирована и украинские защитники снова на ней будут штурмовать вражеские позиции. Россияне пытаются своему обществу показать, что у них все идет по плану. Но план у них был другой - захватить Киев за три дня, а сейчас они рассказывают, как героически отбиваются от нашего контрнаступления. Планы всегда корректируются. У захватчика эти планы корректируются, начиная с наступления до удержания глухой обороны на Запорожском направлении", - отметил Костенко.

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