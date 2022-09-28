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Аналитика

ВСУ "в лоб" на Лиман не идут, а обеспечивают окружение вражеской группировки. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
28 сентября, 2022 среда
22:25
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

На Лиманском плацдарме украинские защитники обрезают противнику пути отступления и перерезают логистическое обеспечение

Украина продолжает удерживать инициативу на поле боя. Вооруженные Силы Украины достигли дальнейших успехов в наступлении к северо-западу от Лимана и проводят операции на восточном берегу реки Оскол, к северу от Купянска. И тут мы стараемся интегрировать разные данные, чтобы составить общую картину того, что действительно хочется побед.

Зона Лимана

Российские захватчики пытаются всеми силами защищать линию Лиман – Ямполь, бросая в бой все свои резервы, даже свежие, хотя эти резервы там и сгорают. Кстати, враг здесь активно применяет дистанционное минирование, чтобы задержать продвижение наших подразделений. В свою очередь, наши войска в лоб на Лиман не идут, а обеспечивают его окружение, обрезают противнику все пути отступления и перерезают маршруты логистического обеспечения. Уже есть даже оптимистичные утверждения, что российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение, конечно, пока не хватает подтверждения со стороны Генштаба Украины.


До этого было известно, что наши подразделения, создавая предпосылки для такого окружения, прорвали оборону противника и продвинулись к северу от Боровой. Также украинские войска освободили Пески-Радьковские, это примерно в 35 км северо-западнее Лимана. Кроме того, ВСУ освободили на этом участке поселки Карповка, Редкодуб и Новое. Об этом были сообщения, если верить отдельным картам, геолоцированным фото и видео. Также есть геолоцированные кадры, где украинские войска входят в Коровий Яр, расположенный примерно в 20 км северо-западнее Лимана.

Об этом свидетельствуют данные ряда структур, среди них подробно подходящая к анализу Deep State и американский аналитический центр Института изучения войны. К тому же ВСУ с боями продвигаются от Лозового в направлении Новолюбовки, вероятно для начала выхода на рубеж реки Жеребец. Таким образом, положение российской группировки в Лимане становится крайне угрожающим, так как ее отсекают с севера, а единственный транспортный коридор для российских сил через Заречное - Торское также находится под огневым контролем наших Вооруженных сил. Дальнейшее движение наших подразделений в направлении Невское и Терны будет означать перекрытие всех путей снабжения этой группировки и создание предпосылок для полного разгрома Лимано-Ямпольской группировки противника.
Кстати, у так называемых рашистских военкоров уже пробегает интересная формулировка относительно этой группировки вблизи Лимана и озвучивается, что оснований для паники нет. Именно такие фразы рашисты раньше использовали, когда происходило наступление ВСУ и освобождение Изюма. Думаю, что подобные сценарии ждут и Лиманский плацдарм.

Динамика на Севере

Также положительная динамика и на Севере, где контрнаступление является логичным продолжением Купянской наступательной операции и проходит уже на восточном берегу реки Оскол, которая была успешно форсирована. Сообщалось об освобождении Купянска – Узлового, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов в Харьковской области. Наши войска постепенно продвигаются вперед к северу от Сватового и с другой стороны - в направлении Кременной. Так, что рубеж Сватово - Кременная является той линией, куда враг , несмотря на потери, попытается откатиться своей группировкой, которая сейчас старается удерживать рубеж Лиман и Ямполь, если вообще это у противника получится. Ждем дальше не предположений, не интеграций таких данных, а положительных сообщений Генштаба ВСУ о действиях в этой зоне.

Скоромобики на фронте

В свою очередь враг пытается затыкать мобилизацией дыры в своей обороне на фронтах. Как именно готовят этих скоромобиков, мы уже видели, а новых деталей все больше и больше. Сообщество InformNapalm, являющееся проектом международной группы волонтеров, отслеживает все события и анализирует их на основании открытых источников информации. Так вот, было видео, где фанерный министр обороны Шойгу показательно посетил подготовку мобилизованных и интересно, что он смотрит, а обучение проводит курсант. То есть фактически у них уже нет инструкторов, которые могут обеспечить профессиональную подготовку бойцов, а этот курсант нарушает все правила безопасности. Всех инструкторов россияне уже позвали на фронт и часть из них там уже была уничтожена.

Украина
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Колонка Згурца
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