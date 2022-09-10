Об этом сообщает Институт изучения войны .

По данным американских аналитиков, украинские войска по состоянию на 9 сентября в ходе контрнаступления в Харьковской области уволили около 2,5 тыс. кв км.

В настоящее время ВСУ находятся на подступах к Купянску и реке Оскол. Вероятно, они зачищают ячейки российских сил, дезорганизованные из-за стремительного украинского продвижения на этом направлении и в сторону города Изюм.

Эксперты из США считают, что украинские военные могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут оккупантам пути снабжения севернее и южнее города. ВСУ 9 сентября продолжили наступление и принимали меры по изоляции Изюмской группировки сил РФ.

"Если украинцы справятся со своей задачей, то они создадут вокруг Изюма для российских военных котел", - констатировали в Институте изучения войны.

Также в ISW обращают внимание, что РФ, пытаясь остановить продвижение ВСУ, направляет ресурсы на линию Харьков-Изюм после чрезвычайной оперативной неожиданности.

В то же время, аналитики подчеркивают, что Кремль отказывается публично рассказывать об успехах Украины в Харьковской области, но контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать встречу с высшими российскими силовым и политическим руководством 9 сентября. Однако представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг Балаклеи и на Харьковщине.

10 сентября в Генштабе сообщили, что за последние дни ВСУ уволили более 1 тыс. кв км украинской территории, взяли под контроль 30 населенных пунктов и вклинились в оборону противника на 50 км.

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