ВСУ в Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов и понтонную переправу, - Генштаб ВСУ
В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Авиация Сил обороны в текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет - по предварительной информации, Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
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