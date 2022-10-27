Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны в текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет - по предварительной информации, Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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