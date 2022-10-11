ВСУ в Херсонской области уничтожили ангар с российской техникой и сожгли 15 танков
9-10 октября украинские бойцы уничтожили 15 танков, самолет Су-25 и 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области украинские воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники.
10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 10 октября, нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.
Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и склад с боеприпасами.
- В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны в разных направлениях.
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