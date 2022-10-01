ВСУ в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

Как отмечается, вертолет украинские военные сбили 30 сентября около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.

Отметим, что "Аллигатор" — одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящейся на вооружении у врага, стоимостью примерно 16 миллионов долларов. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

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