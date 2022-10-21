ВСУ в Херсонской области освободили 88 населенных пунктов

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

"На Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В освобожденных пунктах проводят комплекс стабилизационных мероприятий. Из недавно деоккупированных: Новодмитровка, Костырка, Черешневое, Новониколаевка, Новопетровка и Голубое.

12 октября стало известно, что ВСУ уволили 75 населенных пунктов в Херсонской области.

С 24 февраля 2022 года украинские военные деоккупировали 1620 населенных пунктов Украины от российских захватчиков.

С начала осени украинские войска освободили 544 населенных пункта Харьковской области.

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