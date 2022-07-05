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Главная война с Россией ВСУ в Харьковской области уничтожили личный состав, бронетехнику и склад боеприпасов оккупанта, - Синегубов

ВСУ в Харьковской области уничтожили личный состав, бронетехнику и склад боеприпасов оккупанта, - Синегубов

5 июля, 2022 вторник
02:27
война с Россией

Украинские военные провели две крупные успешные операции в Харьковской области

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Согласно данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковщины. Сегодня днем в результате обстрелов в Кутузовке 81-летняя женщина.

Несмотря на все, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228 батальона 127 бригады терробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники.

На Изюмском направлении у нас также есть успехи – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Верим в ВСУ, они каждый день приближают нашу победу!

Сегодня с временно оккупированных территорий области эвакуировали 860 человек. Спасибо волонтерским организациям, сопровождавшим этот процесс, областным службам и всем, кто способствовал эвакуации. Работаем на победу! Слава Украине!", - отметил глава Харьковской ОВА.

  • Также 4 июля русские войска запустили ракеты по двум районам Сумской области.

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Харковщина
Олег Синегубов
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