ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34, – глава Харьковской ОВА

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



"О ситуации на Харьковщине по состоянию на 27 марта. Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы", - сообщил Синегуб.



Он добавил, что на Изюмском направлении продолжаются бои.



"Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – добавил глава ОВА.



При этом ВСУ и дальше удерживают позиции возле Харькова, а по ряду направлений идут в контрнаступление. Кроме того, украинские военные выгнали оккупантов из Гусаровки.

Напомним, 24 марта зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.