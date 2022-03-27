ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34, – глава Харьковской ОВА
Минувшей ночью Харьков оккупанты обстреляли 15 раз
Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"О ситуации на Харьковщине по состоянию на 27 марта. Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы", - сообщил Синегуб.
Он добавил, что на Изюмском направлении продолжаются бои.
"Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – добавил глава ОВА.
При этом ВСУ и дальше удерживают позиции возле Харькова, а по ряду направлений идут в контрнаступление. Кроме того, украинские военные выгнали оккупантов из Гусаровки.
Напомним, 24 марта зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное