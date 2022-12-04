ВСУ в Донецкой области уничтожили командира кубанских казаков, – офицер Анатолий Штефан
Российский офицер, участник нескольких войн Михаил Саморуков был ликвидирован украинскими военными в Марьинке Донецкой области
Об этом в соцсетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Командир батальона кизЯков, атаман и офицер в отставке Михаил Саморуков успешно демобилизован", – написал Штефан.
На русских телеграмм-каналах Саморукова называют комбатом кубанских казаков, офицером спецназа и участником нескольких войн. "Большинство потерь "казаки" понесли от огня бандеровских градов", – жалуются рашисты.
- Напомним, в Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания. Всех гражданских из города эвакуировали еще месяц назад благодаря подразделению "Белый ангел".
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