ВСУ в Донецкой области уничтожили командира кубанских казаков, – офицер Анатолий Штефан

Об этом в соцсетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир батальона кизЯков, атаман и офицер в отставке Михаил Саморуков успешно демобилизован", – написал Штефан.

На русских телеграмм-каналах Саморукова называют комбатом кубанских казаков, офицером спецназа и участником нескольких войн. "Большинство потерь "казаки" понесли от огня бандеровских градов", – жалуются рашисты.