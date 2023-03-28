ВСУ в Бахмуте уничтожили место дислокации вагнеровцев
Пограничники Луганского отряда во время ближнего боя уничтожили место временной локации вагнеровцев в Бахмуте
Об этом пишет ДПСУ .
Отмечается, что украинские воины выстрелами из ручных гранатометов уничтожили здание, из которого враг вел прицельный огонь.
"Уничтожили гнездо вагнеровцев. Пограничники Луганского отряда уничтожили место временной дислокации наемников ЧВК Вагнера. Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута выстрелами из ручных гранатометов бойцам удалось уничтожить здание, из которого враг вел прицельный огонь", – говорится в сообщении.
- 42-летний наемник частной военной компании Вагнера Андрей Тюнин, с позывным Камчатка, погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.
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