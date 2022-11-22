Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг пытается действовать вокруг Бахмута. В Авдеевке и Марьинке ситуация остается сложной. Путем усиления наших войск артиллерией, ВСУ уже имеют паритет, а в отдельные дни и преимущество над врагом. Участок сложный, но враг понесет потери. Эта динамика будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил Згурец.

Эксперт также добавил, что на направлении Сватово – Кременная враг уплотнил свои боевые порядки.

"Из-за погодных условий невозможно продвижение в этом направлении, работает артиллерия. ВСУ пытаются использовать любые возможности, чтобы выйти на трассу между Сватовым и Кременной и обойти Кременную и Сватово. Это непростая задача в этих погодных условиях", - отметил Згурец.

В течение 21 ноября враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Однако украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины 85 тыс. солдат, 5 827 боевых бронемашин и 1 537 беспилотников

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







