ВСУ уже установили паритет на Бахмутском направлении, а иногда имеют и преимущество над врагом, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о ситуации на восточном фронте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг пытается действовать вокруг Бахмута. В Авдеевке и Марьинке ситуация остается сложной. Путем усиления наших войск артиллерией, ВСУ уже имеют паритет, а в отдельные дни и преимущество над врагом. Участок сложный, но враг понесет потери. Эта динамика будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил Згурец.
Эксперт также добавил, что на направлении Сватово – Кременная враг уплотнил свои боевые порядки.
"Из-за погодных условий невозможно продвижение в этом направлении, работает артиллерия. ВСУ пытаются использовать любые возможности, чтобы выйти на трассу между Сватовым и Кременной и обойти Кременную и Сватово. Это непростая задача в этих погодных условиях", - отметил Згурец.
- В течение 21 ноября враг нанес 16 ракетных и авиаударов по Украине и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Однако украинское войско продолжало наносить потери врагу. Среди пораженного – пара районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины 85 тыс. солдат, 5 827 боевых бронемашин и 1 537 беспилотников
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