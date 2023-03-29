ВСУ уже приспособились к запуску "шахедов" с разных направлений, - Игнат

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Юрий Игнат утверждает, что запуски вражеских дронов с севера случились не в первый раз: они были из Беларуси, а также Брянской и Курской областей.

"Сейчас (россияне, – ред.) концентрированно начали делать это (запускать БПЛА, – ред.) с обоих направлений небольшими партиями, но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и "шахеды" ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что враг использует маршруты и данные разведки, зная, где у Украины есть слабые места в противовоздушной обороне.

"Это усложняет работу. Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем "шахеды" можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть" , – подчеркнул Юрий Игнат.

Одновременно спикер подчеркнул, что результат действий ВСУ есть, однако нужно получить больше систем ПВО, чтобы эффективнее защищать всю территорию Украины.