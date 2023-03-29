ВСУ уже приспособились к запуску "шахедов" с разных направлений, - Игнат
Россияне используют тактику атак "шахедами" по Украине, выпуская их с разных направлений: противодействовать этому сложно, однако ВСУ приспособились к их уничтожению
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
Юрий Игнат утверждает, что запуски вражеских дронов с севера случились не в первый раз: они были из Беларуси, а также Брянской и Курской областей.
"Сейчас (россияне, – ред.) концентрированно начали делать это (запускать БПЛА, – ред.) с обоих направлений небольшими партиями, но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и "шахеды" ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории", - отметил спикер.
Он подчеркнул, что враг использует маршруты и данные разведки, зная, где у Украины есть слабые места в противовоздушной обороне.
"Это усложняет работу. Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем "шахеды" можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть" , – подчеркнул Юрий Игнат.
Одновременно спикер подчеркнул, что результат действий ВСУ есть, однако нужно получить больше систем ПВО, чтобы эффективнее защищать всю территорию Украины.
- Напомним, вечером 27 марта во время воздушной тревоги враг атаковал Киев "шахедами", взрывы слышали в двух районах города. Силам ПВО удалось сбить все 12 дронов, однако обломки упали на нежилое помещение и вызвали пожар.
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